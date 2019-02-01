В Екатеринбурге свела счёты с жизнью студентка педагогического колледжа

23:55 | 4.02.2019

Фото: аккаунт девушки в соцсетях

В Екатеринбурге 18-летняя студентка Свердловского областного педагогического колледжа педагогического колледжа покончила с собой. Эта новость стала настоящим ужасом для родных и близких Светланы Андрусишиной — завтра девушка должна была вести группу в поход.



«Света была из тех, кого называют активистка, спортсменка, красавица. Хорошо училась, была в колледже постоянной заводилой, сильно увлекалась туризмом. Постоянно ходила в турпоходы, тренировала первокурсников, на следующий день после случившегося она как раз должна была вести группу в поход. Парня у неё не было, так что несчастная любовь исключается. Никто ничего не может понять, какой-то видимой причины нет. Видимо, была у нее какая-то тайна, хотя у нее открытый характер, всегда на виду», — рассказала подруга погибшей.



Девушку повезут хоронить в поселок Павда Новолялинского района, где живут её родители. Прощание со Светой пройдёт завтра.



«Проверка проводится следственным отделом Верх-Исетского района. Девушка была совершеннолетняя, криминал в случившемся не усматривается», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

