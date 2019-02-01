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23:55 | 4.02.2019
Фото: аккаунт девушки в соцсетях
В Екатеринбурге свела счёты с жизнью студентка педагогического колледжа
«Света была из тех, кого называют активистка, спортсменка, красавица. Хорошо училась, была в колледже постоянной заводилой, сильно увлекалась туризмом. Постоянно ходила в турпоходы, тренировала первокурсников, на следующий день после случившегося она как раз должна была вести группу в поход. Парня у неё не было, так что несчастная любовь исключается. Никто ничего не может понять, какой-то видимой причины нет. Видимо, была у нее какая-то тайна, хотя у нее открытый характер, всегда на виду», — рассказала подруга погибшей.
Девушку повезут хоронить в поселок Павда Новолялинского района, где живут её родители. Прощание со Светой пройдёт завтра.
«Проверка проводится следственным отделом Верх-Исетского района. Девушка была совершеннолетняя, криминал в случившемся не усматривается», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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