Дочь председателя гордумы Екатеринбурга прокомментировала слухи о собственном бизнесе

18:44 | 4.02.2019

Фото: Анастасия Володина, Instagram

Анастасия Володина – дочь спикера городской думы Екатеринбурга Игоря Володина, прокомментировала появившиеся в СМИ публикации относительно якобы своего бизнеса по продаже спортивной одежды. Поводом для очередного внимания к её персоне стали снимки в Instagram Анастасии, на которых девушка демонстрирует хорошую физическую форму и спортивную одежду с рекомендациями приобрести костюмы для тренировок в одном из интернет-магазинов.



В комментарии для veved.ru Анастасия заявила, что бизнесом не занимается и предпринимателем не является.



«Интернет-магазин спортивной одежды мне не принадлежит. Данный магазин использует мои фотографии на основании лицензионного договора об использовании авторских прав. Проще говоря – я являюсь рекламным лицом компании. Обязанность по исчислению и удержанию НДФЛ в силу закона возлагается на налогового агента. На своей личной странице в Инстаграмм имею право рекомендовать любые товары и услуги, которые мне нравятся», – рассказала Анастасия Володина.



Напомним, что в октябре 2018 года про дочь председателя ЕГД Игоря Володина отписались, пожалуй, все региональные и даже ряд федеральный изданий. Скандал был вызван фотографиями Анастасии на фоне престижных внедорожников с пистолетом. Снимки из Instagram мгновенно разлетелись по социальным сетям и интернет-изданиям. Впоследствии выяснилось, что фотографии сделаны несколько лет назад, Анастасия работала фотомоделью и снималась для рекламы различных автомобильных салонов.



«У меня огромное количество творческих, постановочных фотосессий, именно оттуда и фото с пистолетом (он не настоящий)!», – отмечала Анастасия.