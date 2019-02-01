Дорожники советуют уральцам не выезжать за город из-за аномальных холодов

17:25 | 4.02.2019

На уральских трассах федерального значения, подведомственных «Уралуправтодору» введен режим повышенной готовности из-за сильных морозов. На дорогах организовано круглосуточное патрулирование с целью выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи. Дорожные службы «Уралуправтодора» обращают особое внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов, сообщает пресс-служба компании.



При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место. Работа ведется совместно с ГИБДД и МЧС. Также созданы рабочие группы для оперативного реагирования в случае ЧС.



В «Уралуправтодор» просят водителей отказаться от поездок на дальние расстояния в сильные морозы. Если поездку нельзя отменить – нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и зарядить телефон.



Напомним, в Свердловской области 4-7 февраля синоптики прогнозируют аномально холодную погоду. Так, 5 февраля ожидается сильный мороз (температура до -35°С), в среду, 6 февраля, - 31 градус, в четверг -26.