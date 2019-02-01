Гастарбайтер ограбил на Уралмаше девушку, похитив у нее телефон

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, который вечером 31 января напал на 20-летнюю девушку на Уралмаше. В районе дома № 5 на улице Стахановской он выхватил из ее рук смартфон и скрылся в направлении улицы Кировоградской. Потерпевшая успела запомнить приметы обидчика. Со слов девушки сотрудниками отдела полиции №15 был составлен фоторобот нападавшего.На следующий день, 1 февраля, мужчина был задержан сыщиками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу совместно с коллегами из ОП № 15 на улице Ильича и доставлен в территориальный ОВД. Задержанным оказался 25-летний безработный уроженец одной из среднеазиатских республик. Он не стал отрицать свою причастность к грабежу и пояснил, что заложил похищенный гаджет третьим лицам. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 28,5 тыс. рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Сотрудники полиции также проверяют задержанного на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Если кто-либо из граждан пострадал от действий подозреваемого, необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15 (дежурная часть) либо 02.