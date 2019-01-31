Литературно-музыкальный конкурс посвященный Павлу Бажову пройдёт в Свердловской области

13:06 | 2.02.2019

Литературно-музыкальный конкурс, посвященный 140-летию Павла Бажова, пройдёт на Среднем Урале. Мероприятие проводится в рамках проекта «Все о Бажове» реализуемого в Год П.П. Бажова, который был объявлен в Свердловской области указом губернатора Евгения Куйвашева. Организатором и инициатором творческого состязания выступает благотворительный фонд «БАЖОВ».



«Мы считаем, что благодаря мероприятиям Года П.П. Бажова современная молодежь возможно для себя откроет что-то новое и мы постараемся с помощью этого принести больше добра в мир. Наша задача популяризировать и осовременить творчество Павла Петровича. В рамках проекта «Все о Бажове» будет проведен литературно-музыкальный конкурс по произведениям писателя. Номинации конкурса: «Искусство слова» – в ней могут принять участие в том числе журналисты, «Музыка и театральное искусство», «Фото- и видеоискусство». Сроки проведения с 18 февраля по 18 ноября», – цитирует слова председателя совета благотворительного фонда «БАЖОВ» Сергея Полыганова департамент информполитики региона на своём сайте.



Победители конкурса будут отмечены памятными подарками и получат благодарственные письма от семьи Бажова.



Стоит отметить, что в течение 2019 года кроме подобных мероприятий, посвящённых жизни и деятельности известного уральского писателя, благотворительный фонд «Бажов» планирует переиздать 12 советских книг Павла Бажова, сохранив иллюстрации, обложку и шрифт изданий. Уже переиздана книга «Серебряное копытце», ранее издававшаяся в 1972 году, а в феврале запланировано переиздание произведения «Малахитовая шкатулка» 1975 года.