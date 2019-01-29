Выезд из Екатеринбурга в сторону Тюмени перекрыли из-за ДТП

12:53 | 1.02.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге дорожные службы временно перекрыли движение на 15-м км дублера Сибирского тракта из-за ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 февраля, около 11:50 рядом с пересечением с ЕКАД. Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», движение на участке перекрыто в сторону Тюмени.



Объезд возможен через поселок Кольцово – улицы Трактовая и Реактивная.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга заявили, что на месте ДТП проезд транспортных средств затруднен, инспекторы ГИБДД организовали движение в ручном режиме.



В связи с затруднением проезда образовалась пробка по ЕКАД между Россельбаном и Тюменской трассой. Движение осложняется погодными условиями – в уральской столице вторые сутки идет сильный снегопад.