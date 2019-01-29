Екатеринбургским школьникам могут запретить ходить на уроки без прививок от кори

18:46 | 31.01.2019

Фото: beonlive.ru

Роспотребнадзор может запретить школьникам посещать уроки без прививок от кори в связи с увеличением числа заболевших, об этом сообщила замначальника Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская.



В Екатеринбурге зарегистрировано уже 8 случаев заболевания корью. О том, когда будут приняты меры в образовательных учреждениях точно ещё не известно.



Также Лосевская добавила, что согласно новому постановлению главного санитарного врача Свердловской области Сергея Кузьмина в городе до 1 марта должна быть проведена иммунизация против кори, в течение этого времени жителям города нужно будет поставить прививку.