Около 60 тысяч юных свердловчан станут первоклассниками в этом году

16:37 | 29.01.2019

В этом году в школы Свердловской области отправятся около 60 тысяч первоклассников. Приемная кампания стартует уже 1 февраля и продлится до 1 сентября.



Как пояснила начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, в столице Среднего Урала для будущих первоклассников будет открыто 20184 места.



«В этом году мы ввели дополнительный сервис, канал подачи заявлений - личный кабинет заявителя на портале Екатеринбург.рф и в этом году помимо сайта Госуслуг можно будет подать заявление именно в Екатеринбурге через этот сервис. Главное заранее зарегистрироваться. Также очень просили бы родителей, которые подали заявления, подтвердить оригиналами документов подлинность заявления, обращаясь не в школу, а в МФЦ, чтобы разгрузить школы от выполнения технических процедур», - сказала Екатерина Сибирцева.



1 февраля образовательные организации начнут рабочий день раньше, чтобы родители могли успеть подать документы перед работой.



С 17 января в региональном Минобразования и в муниципалитетах работает «горячая линия» по вопросам записи детей в первый класс, кроме того, на сайте ведомства размещена памятка по организации приема в первый класс в 2019/2020 учебном году.