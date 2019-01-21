Казаки Екатеринбурга начали пикет за переименование Свердловской области и перенос памятника Якову Свердлову

12:14 | 26.01.2019

Фото: xoroshiy.ru

Считанные минуты назад – в 12 дня – екатеринбургские казаки начали пикет в честь 100-летия геноцида, при котором от большевистских репрессий погибли казаки. Главная цель сегодняшней акции – добиться переименования Свердловской области и переноса памятника Якову Свердлову с центральной улицы города.



Уведомление о пикете подано в министерство общественной безопасности Свердловской области 17 января.



По данным источника, встречу организуют «общественные казаки [не имеющие официальных документов — прим. ред.], просто надевшие форму и назвавшие себя казачеством». Собеседник добавил, что такие люди «только позорят казаков».



Отметим, что именно призыв переименовать Свердловской область расколол уральское казачество в прошлом году. Одна часть поддержала такое предложение, задавшись вопросом: «Почему имя человека, нанесшего непоправимый ущерб нашему народу, носит до сих пор область и проспекты, улицы, площади». Другая сторона считает, что подобные акции приведут лишь к подрыву имиджа движения в целом, и нет смысла «позориться».