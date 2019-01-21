В Каменске-Уральском закрыли парк развлечений из-за нарушений требований пожарной безопасности

10:15 | 23.01.2019

В Каменске-Уральском по иску прокуратуры приостановлена деятельность парка развлечений «Ягода Малина» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками территориальных органов МЧС России.



Основными грубыми нарушениями стали отсутствие пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией на случай пожара, отсутствие соответствующих требованиям пожарной безопасности эвакуационных выходов, в том числе из детской игровой площадки, и другие.



По итогам проверки прокурор Каменска-Уральского направил в суд исковое заявление о запрете эксплуатации здания парка развлечений до устранения нарушений, влекущих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил.



Судебными приставами возбуждено исполнительное производство о запрете осуществления эксплуатации объекта, эксплуатация парка развлечений прекращена до устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.