Дизайнеры из Екатеринбурга предлагают переоборудовать заброшенную больницу в Зелёной Роще в жилой комплекс

21:35 | 21.01.2019

Фото: архитектурное бюро "Оса"

Известное архитектурное бюро из Екатеринбурга «Оса» предложило интересное решение по эксплуатации не менее известной заброшенной больницы в Зелёной Роще. Конструкторы предлагают переоборудовать место притяжения люмпенов и маргиналов уральской столицы во вполне себе элитный жилой комплекс, который сочетался бы с другими домами в парке. Однако сейчас, по словам генерального директора «Осы» Станислава Белых, волноваться не стоит: проект создан исключительно для того, чтобы пофантазировать, что можно сделать с этим участком, и под конкретного заказчика не ориентирован.



«Это не проект, а, скорее, предпроект и сделан во многом для себя. В нашей профессиональной среде возникает запрос подумать на эту тему, вот мы и отвечаем на этот запрос. Проекты всегда делаются по заданию и с четким пониманием заказчика, а здесь это делалось как раз для того, чтобы определить задание на эту территорию и определить заказчика. Во многом это можно расценивать как городскую инициативу. Это всего лишь одно из использований этой больницы, возможно, самое провокационное. Мы отдавали себе отчет, что для жилья больницу с русским менталитетом очень тяжело приспособить, но решили рискнуть с учетом, что это ни к чему не обязывает и не является каким-то прямым заданием со стороны девелопмента», — поделился Белых.



Напомним, в октябре прошлого года была определена дизайн-концепция парка «Зелёная роща» в рамках конкурса «Малые архитектурные формы — 2018». Победителем стало творческое объединение AM-ARCHITECT из Санкт-Петербурга. Однако, когда задумки архитекторов будут реализованы, не уточнялось.