Ревнивому свердловчанину, зарезавшему собутыльника, вынесли приговор

14:57 | 21.01.2019

В Кировграде суд отправил 46-летнего местного жителя в колонию строгого режима на срок 9 лет 10 месяцев за поножовщину, которая закончилась смертью его приятеля.



Днём 10 марта 2018 года подсудимый, находясь по месту своего проживания, распивал спиртное со своей супругой и малознакомым мужчиной. В ходе распития алкоголя между хозяином квартиры и его гостем произошла ссора на почве ревности. Подсудимый вооружился ножом и нанёс им своему оппоненту несколько ударов в область груди, живота и левого плеча. Потерпевший попытался покинуть квартиру, однако злоумышленник догнал его в подъезде дома и нанёс еще один удар ножом в область живота. Пострадавший был доставлен в больницу, но скончался на следующий день от полученных повреждений.



В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Дело расследовали сотрудники следственного отдела по городу Кировград СК России по Свердловской области.