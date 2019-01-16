Женщину-инвалида вынесли на руках из огня в Двуреченске в Свердловской области

15:05 | 20.01.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 20 января, в Свердловской области в посёлке Двуреченск на улице Мира загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме. На площади 25 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество.



Двух человек спасли через окна и ещё семерых эвакуировали, среди которых есть ребёнок. Пожарные на руках с третьего этажа вынесли женщину-инвалида, после чего её госпитализировали.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали четыре единицы техники и 10 человек личного состава.



В настоящее время причины возгорания устанавливаются.