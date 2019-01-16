Екатеринбуржца, не желавшего платить за проезд и разбившего стекло в автобусе, оштрафовали

В Екатеринбурге привлекли к ответственности пассажира рейсового автобуса, из хулиганских побуждений разбившего дверное стекло: он обязан выплатить штраф – 1 тысячу рублей – и компенсировать материальный ущерб, причиненный компании-перевозчику.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в тот день 28-летний мужчина гулял со знакомыми и детьми. Было холодно, и они решили проехать несколько остановок на автобусе. Мужчина не хотел платить за проезд, из-за чего возникла перепалка с кондуктором и водителем, и пассажиров высадили. Уже после этого молодой человек ногой разбил дверное стекло автобуса.