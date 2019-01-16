В Первоуральске из пожара спасены четыре человека, в том числе 5-летний ребенок

13:39 | 18.01.2019

В. Н. Горелых

В Первоуральске полицейские и пожарные спасли из пожара четырех человек, об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Пожар произошел накануне ночью на улице Трактовой в микрорайоне Динас Первоуральска. О возгорании деревянного многоквартирного дома сообщил полицейский ППС Руслан Атнеев. На место выехали сотрудники МЧС и два экипажа ГИБДД.



До прибытия спасателей полицейские решили проникнуть в горящий дом и вывести жителей. В итоге совместными силами удалось спасти четырех человек: пожилую женщину, 60-летнего мужчину и мать с ребенком – 5-летней девочкой. Двое пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом госпитализированы в городскую больницу. Погибших нет.



В отделе МВД России по городу Первоуральску решается вопрос о поощрении сотрудников: капитана полиции Руслана Атнеева, старшего сержанта полиции Евгения Рябкова и старшины полиции Юрия Кириллова.