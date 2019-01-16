Известный уральский адвокат получил всероссийское признание

19:37 | 17.01.2019

Адвокат из Екатеринбурга Георгий Абшилава, известный на Урале по ряду резонансных процессов, вошел в ТОП-10 лучших специалистов в различных областях права согласно рейтингу, составленном сервисом «Найдем Профессионала». Об этом сообщает информпортал «MOS NEWS».



Георгий Абшилава – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Ульяновского государственного университета, опытный уральский адвокат, теперь адвокат города Москвы является одним из лучших российских специалистов по арбитражному процессу. За плечами Георгия Валерьяновича – работа в суде, адвокатская практика с 1999 года. Он специализируется не только по арбитражу, но и по другим отраслям права. Многим людям адвокат Абшилава помог сохранить капиталы, избежать осуждения по уголовным статьям, выйти на свободу, отстоять свои законные интересы.



Один из знаковых процессов, на котором в качестве защитника выступал Георгий Валерьянович – суд по делу создателя крупной компании «Авто Гамма», которая занимается пассажирскими перевозками в Екатеринбурге. Денис Половов был осужден в 2014 году по ст. 126 и 309 УК РФ с назначением наказания по совокупности приговоров в виде восьми лет лишения свободы. Адвокат Абшилава в Верховном суде РФ смог добиться отмены приговора по ст. 309 УК РФ и переквалификации ст. 126 УК РФ на менее тяжкую статью 127 УК РФ. В результате суд снизил срок наказания и в декабре 2018 года Денис Половов был освобожден из колонии.