Правительство Свердловской области поддержит производство иван-чая монахами

Проект по производству гранулированного иван-чая в Верхотурье решило поддержать правительство Свердловской области. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, оно станет первым в России.В 2008 году по инициативе братии мужского монастыря Свято-Косьминская пустынь в селе Костылёво под Верхотурьем было налажено производство ферментированного иван-чая. За прошедшие 10 лет монастырское производство существенно выросло, так в 2018 году было произведено 24 тонны иван-чая. В этом году предприятие планирует увеличить объём выпускаемой продукции вдвое. Кроме того, в монастыре пошли дальше, и собираются запустить цех по производству первого в России гранулированного иван-чая.Правительство Свердловской области решило не оставаться в стороне и сейчас прорабатывает механизмы государственной поддержки уникального предприятия.«Для производства иван-чая в Верхотурье министерство инвестиций и развития совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства готово подобрать механизмы господдержки для дальнейшего роста предприятия», – сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.Кстати, стоит отметить, что помимо иван-чая в монастыре производят варенье из сосновых шишек, уникальная технология производства которого. держится в строжайшем секрете. Эта технология позволяет получать продукт прозрачно-янтарного цвета, с умопомрачительным ароматом.