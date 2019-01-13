У уральских подростков появилась новая профессия мечты

10:35 | 15.01.2019

У современных подростков появилась новая профессия мечты. Большинство выпускников детских домов Екатеринбурга хотят стать тренерами: девочки – по фигурному катанию, а мальчики – по футболу. О своих планах они рассказали в ходе проекта «Включайся и будь успешен!», организованного фондом «Хранители детства» и компанией «МегаФон». Программа даст возможность пройти стажировку и обучиться профессии мечты. В Екатеринбурге проект координирует Благотворительный фонд Антона Шипулина.



В проекте участвуют более полусотни выпускников детских домов города. Они уже прошли анкетирование, по его результатам определены профессиональные предпочтения детей, их мотивация и препятствия, которые мешают самореализации.



«Многие выпускники мечтают реализовать себя через творчество. Они хотят быть дизайнерами одежды, парикмахерами-стилистами, поварами кондитерами. Не обошлось и без желания помогать братьям нашим меньшим, подростки хотят быть ветеринарами. Однако самая популярная профессия – тренер. Ребята хотят связать свою жизнь со спортом», – рассказала директор Благотворительного фонда Антона Шипулина Ксения Шакирова.



Попробовать себя в желанной профессии подростки смогут уже летом, когда пройдут стажировки в салонах красоты, кафе и ресторанах, спортивных школах, футбольных клубах. Сейчас они знакомятся со своими кураторами, посещают рабочие места с экскурсиями. Как отмечают эксперты, главная проблема в трудоустройстве выпускников детских домов в том, что они не знают, как искать информацию о вакансиях. Поиск работы для них – это ожидание приглашений на собеседование.



«Успех участников проекта будет зависеть не только от желания или предрасположенности к той или иной профессии, но и от их собственной активности. Важно, чтобы дети понимали: мы даем возможность, реализация которой зависит от них самих. Выпускникам действительно нужно «включиться», чтобы стать успешными, и мы готовы их этому научить», – прокомментировала директор по связям с общественностью «МегаФона» на Урале Мария Саукова.