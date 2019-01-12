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20:12 | 14.01.2019
Фото: ivteleradio.ru
То, что стоит 200 рублей, продают за 8 тысяч: в Екатеринбурге активизировались лжегазовики, наживающиеся на обрушении дома в Магнитогорске
Подобный случай произошёл сегодня на Эльмаше по адресу Шефская, 96. Дверь молодому человеку, представившемуся сотрудником газовой службы, открыла пожилая женщина. Сначала мошенник заболтал её, а потом предложил купить оборудование, которое наверняка предотвратит возможный взрыв газа. Для пущей убедительности парень напомнил бабушке историю обрушения дома в Магнитогорске, ведь официальная версия следствия – именно взрыв бытового газа. К слову, оборудование, которое лжегазовик продавал за 8 тысяч рублей, в действительности стоит всего 200 рублей.
К счастью, в тот момент кроме пенсионерки в квартире был её внук. Он и вызвал полицию.
— Выезжал наряд патрульно-постовой службы отдела полиции № 14. Полицейские опросили молодого человека, который предлагал оборудование. С ним была проведена профилактическая беседа, — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Также в полиции напомнили: если к вам домой пришел человек, который якобы представляет интересы газовой службы, нужно позвонить в эту организацию и спросить, действительно ли у них работает такой сотрудник.
Напомним, взрыв в доме в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек, прогремел около шести утра 31 декабря. В качестве причины обрушения нескольких подъездов многоэтажки следствие рассматривает взрыв бытового газа.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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