То, что стоит 200 рублей, продают за 8 тысяч: в Екатеринбурге активизировались лжегазовики, наживающиеся на обрушении дома в Магнитогорске

20:12 | 14.01.2019

Фото: ivteleradio.ru

После обрушения дома в Магнитогорске в Екатеринбурге активизировались лжегазовики, пытающиеся продать оборудование для газовых плит за огромные деньги под предлогом предотвращения возможного взрыва дома, как это случилось утром 31 декабря на Южном Урале. Потенциальными жертвами чёрных предпринимателей становятся пенсионеры.



Подобный случай произошёл сегодня на Эльмаше по адресу Шефская, 96. Дверь молодому человеку, представившемуся сотрудником газовой службы, открыла пожилая женщина. Сначала мошенник заболтал её, а потом предложил купить оборудование, которое наверняка предотвратит возможный взрыв газа. Для пущей убедительности парень напомнил бабушке историю обрушения дома в Магнитогорске, ведь официальная версия следствия – именно взрыв бытового газа. К слову, оборудование, которое лжегазовик продавал за 8 тысяч рублей, в действительности стоит всего 200 рублей.



К счастью, в тот момент кроме пенсионерки в квартире был её внук. Он и вызвал полицию.



— Выезжал наряд патрульно-постовой службы отдела полиции № 14. Полицейские опросили молодого человека, который предлагал оборудование. С ним была проведена профилактическая беседа, — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.



Также в полиции напомнили: если к вам домой пришел человек, который якобы представляет интересы газовой службы, нужно позвонить в эту организацию и спросить, действительно ли у них работает такой сотрудник.



Напомним, взрыв в доме в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек, прогремел около шести утра 31 декабря. В качестве причины обрушения нескольких подъездов многоэтажки следствие рассматривает взрыв бытового газа.