Суд по делу скандально известного экс-депутата перенесли на неделю

Сегодня, 14, января Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга было перенесено на 21 января заседание по делу обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Сергея Капчука. Причиной переноса стало предоставление бывшему политику возможности ознакомиться с недочитанными томами дела.Вместе с тем, ходатайства, поданные стороной защиты, о переносе дела в Ленинский райсуд по подсудности и о возвращении дела на доследование в СК России, суд отклонил в связи с тем, что адвокат Капчука не предоставил конкретных оснований для этого.Напомним, что по версии следствия, Капчук используя служебное положение, вывел деньги Свердловской железной дороги, которые потратил на покупку квартиры в Москве. Потерпевшим по делу проходит РЖД.Сам Капчук заявляет, что дело было заказным и полностью сфабрикованным.Из истории: в начале 2000-х годов, когда в отношении Сергея Капчука и его брата было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами Свердловской железной дороги, он уехал из России. Какое-то время он проживал в ОАЭ, затем в Великобритании. В 2016 году Сергей Капчук через СМИ распространил документ, согласно которому он был снят с розыска Интерполом, а состав уголовного преступления в его действиях отсутствует.Позже Сергей Капчук вошёл в список уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, и стал первым бизнесменом из этого списка, который вернулся в Россию. Сделал он это в июне 2018 года.Кстати, его брат-близнец Константин Капчук, который также был обвиняемым по этому уголовному делу, отбыл свой срок, вышел на свободу и сейчас живет в Екатеринбурге.