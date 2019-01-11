Уральские синхронистки из команды «Юность» стали чемпионками России

19:27 | 13.01.2019

Фото: команда «Юность»

Сегодня в Йошкар-Оле уральская команда «Юность» заняла первое место в чемпионате России по синхронному катанию на коньках. Звание чемпионок России девушкам присуждается уже 17 раз.



Соперниками «Юности» стали 27 команд из 15 регионов страны. Уральские спортсменки набрали 85,93 балла и оказались лидерами чемпионата. Сейчас синхронистки отправятся в Финляндию на чемпионат мира.



Отметим, за 20 лет существования команде было дважды присуждено звание чемпионок мира.