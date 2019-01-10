В Екатеринбурге перекроют Даниловскую улицу

14:25 | 12.01.2019

Фото: http://alau.kz

Улица Даниловская в столице Урала будет перекрыта с понедельника, 14 января, по 18 января 2019 года, об этом рассказали в Администрации города Екатеринбурга.



Перекрытие будет действовать от переулка Замятина до улицы Краснофлотцев. Четырёхдневные ограничения связаны со строительством жилого дома на перекрёстке улицы Даниловская и переулка Замятина. Водителям придётся объезжать участок по улицам Таганской и Ползунова.