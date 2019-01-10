Более чем на 22 миллионов рублей пополнился бюджет Екатеринбурга за счёт нарушителей

13:03 | 12.01.2019

Почти девять с половиной тысяч протоколов о правонарушениях рассмотрели административные комиссии Екатеринбурга за 2018 год.



По результатам рассмотрений комиссиями было вынесено 5 733 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 22 миллиона 808 тысяч рублей, ещё 1 124 нарушителей отделались предупреждениями.



Наибольшее количество рассмотренных комиссиями дел связано с нарушениями в сфере окружающей среды и благоустройства.



«Более половины всех правонарушений было выявлено в сфере охраны окружающей среды и благоустройства. Наибольший штраф, в размере 300 тысяч рублей, был наложен на юридическое лицо за проведение земляных работ без соответствующего разрешения», – говорится в сообщении Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга.