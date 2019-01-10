В Екатеринбурге жители Вторчермета взбунтовались из-за отмены 024 автобуса

11:36 | 12.01.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Коллективное заявление в администрацию Екатеринбурга с требованием вернуть на линию 024 маршрут написали жители микрорайона Вторчермет в Екатеринбурге. Они недовольны отменой автобуса 024, который связывал два отдалённых от центра уральской столицы района: Вторчермет и Сортировку. До дома теперь жители Вторчермета добираются с большим трудом, особенно вечером.



Народные активисты вспоминают: у 024 автобуса почти не было недостатков. Ездил он каждые 10 минут и работал до позднего вечера. Теперь, со слов жителей, добраться до Вторчермета на общественном транспорте после 9 часов вечера почти невозможно.



Другие жители жалуются: после отмены 024 автобуса по пути с остановки до дома им приходится делать полутораметровый круг, потому что через тёмный парк идти страшно.



Напомним, маршрут № 024 проходил через центр города и связывал два удаленных микрорайона Екатеринбурга: Вторчермет и Сортировку. От жителей Сортировки жалобы в прокуратуру и транспортный комитет города были подготовлены ещё в конце прошлого года.



Ранее пресс-служба администрации Екатеринбурга давала объяснение, почему маршрут отменили. Согласно сообщению, это произошло по причине окончания действия коммерческого договора с перевозчиком и потому, что маршрут «дублировал на 30-35% 6 маршрутов, в том числе трамвайных и автобусных».



По словам чиновников, закрытие движения автобусов на маршруте № 024 «никак не сказалось на комфорте жителей и гостей Екатеринбурга». С чем жители двух удалённых друг от друга районов города в корне не согласны.