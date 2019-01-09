Екатеринбургская «Спецавтобаза» закупила новые мусоровозы

19:41 | 10.01.2019

Фото: Егор Свалов

В столице Урала «Спецавтобаза» купила 10 новых мусоровозов в преддверии мусорной реформы.



Как рассказали директор предприятия Григорий Вихарев и замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, машины помогут сократить количество транспорта для вывоза ТКО. За раз они смогут вывозить до 150 кубометров мусора.



Напомним, мусорная реформа началась 1 января 2019 года.