Автомобилистам Екатеринбурга усложнят жизнь новыми знаками ради уборки города

17:39 | 10.01.2019

Фото: екатеринбург.рф

Мэрия Екатеринбурга предупредила о новых дорожных знаках, которые запретят остановку автотранспорта. Знаки устанавливаются с целью обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети в период зимней уборки в 1 квартале 2019 года, объясняют необходимость нововведений в мэрии.



Так, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены на следующих улицах:



• Мира, от улицы Педагогическая до Отдельного переулка;

• Кузнечная, от улицы Первомайская до проспекта Ленина;

• Шарташская, от улицы Луначарского до улицы Мичурина;

• Первомайская, от улицы Луначарского до улицы Тимирязева;

• Мичурина, от улицы Шарташская до улицы Первомайская;

• Мамина Сибиряка, от улицы Азина до улицы Шевченко;

• Коммунальная, от улицы Техническая до улицы Кунарская;

• Азина, от улицы Челюскинцев до улицы Испанских рабочих;

• Волгоградская, от улицы Амундсена до Транзитного переулка (оба направления);

• Сакко и Ванцетти, от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли;

• Степана Разина, от улицы Фурманова до улицы Щорса;

• на внутриквартальном проезде от улицы Техническая до улицы Кунарская;

• на дублере улицы Билимбаевская, от дома №41 по улице Билимбаевской до улицы Дружининская;

• на дублерах улицы Вильгельма де Геннина, на участке от улицы Краснолесья до улицы Павла Шаманова;

• на дублерах улицы Павла Шаманова, на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева.