Свердловские «зэки» изготовили продукции на 1,7 миллиарда рублей

15:53 | 10.01.2019

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В 2018 году объем выпуска товарной продукции учреждениями ГУФСИН по Свердловской области составил около 1 миллиарда 740 миллионов рублей, что значительно выше плановых показателей. Получена чистая прибыль в размере более 160 млн. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.



В ГУФСИН отмечают, что на сегодняшний день более 3030 осужденных трудоустроены, что позволяет им гасить исковые обязательства перед потерпевшими и выплачивать алименты. Также трудоустроено около 70 осужденных с ограниченными возможностями.



В 2018 году по результатам работы с государственными, муниципальными организациями и органами власти подразделениями ГУФСИН получен портфель заказов на производство продукции и услуг на общую сумму более 112 млн. рублей, в ходе выставочно-ярмарочных мероприятий заключено договоров и достигнуто предварительных договоренностей на сумму более 98 млн руб., реализовано продукции на сумму более 4 млн руб.



По итогам международной выставки, которая проходила в Москве на ВДНХ, достигнуты договоренности на поставку офисной мебели на ориентировочную сумму 60,0 млн. руб.



Кроме этого, с начала текущего года через кафе и столы заказов реализовано собственной продукции на сумму более 22 млн.рублей, освоено производство более 30 новых видов изделий.



Открываются новые виды производства во взаимодействии с предпринимателями. Так,

в ИК-5 и ИК-46 запущено новое швейное производство. По указанию начальника ГУФСИН в 2019 году будет установлено высокотехнологичное производственное оборудование, планируется развивать литейное и швейное производство, в два раза должен быть увеличен объемы добычи и переработки леса.