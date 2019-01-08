Новости дня
10:50 | 10.01.2019
Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз партии бронежилетов в Казахстан
Большинство бронежилетов, которые пытались отправить в Казахстан, согласно техническим характеристикам, могут выдержать выстрелы из автомата Калашникова. Бронежилеты попадают в список товаров и технологий двойного назначения. Для их вывоза за пределы России необходимо получение разрешительных документов федеральной службы по техническому и экспортному контролю России. Предприниматель пытался получить лицензию, но получил отказ. Тогда, по предварительным данным, подозреваемый решил отправить бронежилеты и шлемы через транспортную компанию, замаскировав партию под личные вещи.
Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ. За незаконное перемещение через государственную границу изделий военной техники предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы.
По данным veved.ru из информированных источников, отправителем груза была компания из Нижнего Тагила ООО «Береги себя», а получателем – ТОО «Экипировочный центр BAZA-V». Реальная цель приобретения бронежилетов пока неизвестна, поэтому не исключено, что историей заинтересуются спецслужбы, учитывая, что в последнее время в Казахстане активизировались экстремистские элементы.
© «Вечерние Ведомости»
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