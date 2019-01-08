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10:21 | 10.01.2019

Женщину с двумя малышами высадили на мороз из автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошёл очередной случай с высадки пассажиров из общественного транспорта на мороз. На это раз водитель маршрутки высадил на мороз женщину с двумя маленькими детьми.

Как рассказала сама жертва автобусного беспредела нашим коллегам из «URA.RU», из-за того что у неё не было при себе наличных денег, а безналичный расчёт в маршрутном такси № 047 был не предусмотрен, ее обругали и попросили покинуть автобус.

Татьяна Котляр рассказала, что уже давно живет в Москве. На новогодние каникулы вместе с двумя сыновьями, которым по 2,5 года, приехала погостить к родителям. Во время прогулки она с детьми замерзла и решила сесть в трамвай около цирка. Но, простояв с детьми на остановке около получаса, и не дождавшись транспорта, решила вызвать такси, но и тут ей не повезло, двоих маленьких детей в одной машине службы такси перевозить не захотели, очевидно двумя детскими креслами ни одна машина не оборудована.

«Какая-то авария, и все трамваи не шли в нашу сторону. В итоге хотели попробовать добраться на такси, но как только в телефоне слышали, что я с детьми, шел обрыв», — рассказала Татьяна изданию «URA.RU»

После этого женщина решила воспользоваться автобусом и села в маршрутку № 047.

«Я приличный человек, но так получилось, что ни рубля наличности, а карточку частники не принимают. На весь автобус повоспитывали, что с маленькими детьми без денег и высадили», — делится неприятными впечатлениями от этой истории гостья из Москвы.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге уже происходили случаи, когда водители или кондукторы общественного транспорта по разным, понятным только им, причинам высаживали пассажиров на мороз. Стоит отметить, что чаще всего это происходит с детьми.

Так, в декабре 2017 года в Екатеринбурге из маршрутки того же самого №047 маршрута высадили возвращавшегося домой из учебного учреждения 12-летнего школьника, так как у ребёнка не хватило денег на проезд. В декабре 2018 года водитель и кондуктор автобуса в Екатеринбурге водитель автобуса маршрута № 021 потребовал от несовершеннолетней девушки, чтобы она покинула салон в связи с тем, что она оставалась последней в автобусе. В результате 16-летняя девушка, оплатившая проезд, не смогла доехать до места назначения. Или взять случай произошедший с инвалидом по зрению. 20 декабря кондуктор автобуса № 27 потребовала от незрячего пассажира оплатить проезд его собаки-поводыря, хотя по закону животное является средством реабилитации инвалидов и платить за него не нужно. Мало того, кондуктор высказывала угрозы мужчине, обещая переломать руки и ноги.

© «Вечерние Ведомости»

 


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написал: Вольдемар   |   Сегодня, 10:49  
 
Взять и оштрафовать организацию на крупную сумму. А с водилы, премии в тройном окладе !!!
  [цитировать]
написал: Владимир Алексеевич   |   Сегодня, 11:15  
 
такие такси нужно снимать с маршрута с выплатой большого штрафа и компенсации пострадавшим, а водителей не брать в такси на 5 лет
  [цитировать]
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