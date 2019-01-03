Уральская «Шурыгина»: в Каменске-Уральском «изнасилованная» девушка едва не отправила спортсмена за решетку

19:05 | 9.01.2019

Фото: Первый канал

Крайне неприятный инцидент произошел в новогодние праздники в Каменске-Уральском, где с 2 по 7 января в спортивном комплексе «Салют» прошло первенство Свердловской области по боксу. Как стало известно veved.ru, 6 января один из тренеров, судья – 27-летний Никита С. из Алапаевска был задержан сотрудниками полиции по факту поступившего в ОВД заявления, согласно которому он обвинялся в изнасиловании местной жительницы. Его задержали прямо на соревнованиях.



Впоследствии было установлено, что молодой человек проводил ночь в одном из увеселительных заведений Каменска-Уральского. Съемки с камер видеонаблюдения, установленных в ночном клубе, показали, что гражданка сама «вешалась» на тренера-боксера, после чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, написала на него заявление об изнасиловании. «Проспавшись», она пояснила полицейским, что таким образом хотела заработать денег, в связи с чем было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.



Теперь самой гражданке грозит уголовная ответственность – по ч.2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»). Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Инициировать уголовное дело в данном случае должна прокуратура, так как затронуты интересы правосудия.