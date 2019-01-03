В новогоднюю ночь в Екатеринбурге на свет появились 30 малышей

17:34 | 9.01.2019

В новогоднюю ночь, с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года, в Екатеринбурге на свет появились 30 малышей – 18 девочек и 12 мальчиков. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Администрации города Екатеринбурга.



Рекордное число родившихся отметили в первом акушерском стационаре Екатеринбургского городского клинического перинатального центра – в первые сутки 6 девочек и 4 мальчика, когда в среднем рождается трое или четверо малышей. Все малыши и их мамы уже выписаны домой.



Стоит отметить, что предоставленные данные не учитывают информацию из организаций здравоохранения областного подчинения, расположенных в уральской столице, и частного роддома, действующего в городе, отмечает пресс-служба мэрии.