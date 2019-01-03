Победитель новогодней лотереи из Свердловской области, выигравший 500 миллионов рублей, до сих пор не объявился

15:51 | 7.01.2019

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Столото», житель Свердловской области выигравший 500 миллионов рублей в новогодней лотерее «Русского лото», до сих пор не вышел на связь с организаторами лотереи, чтобы получить приз.



Напомним, 1 января в эфире телеканала НТВ состоялся главный розыгрыш года, в результате которого МИЛЛИАРД рублей поделили между собой два участника из Свердловской области и Санкт-Петербурга. Каждый из них получит по 500 миллионов.



На сегодняшний день ни один из обладателей миллиарда с организаторами не связался. По словам операционного директора по маркетингу АО «ТК «Центр» Варвары Басанович, победители лотерей обычно выходят на связь в течении одной-двух недель. Часто победители просто не верят в произошедшее, из-за волнения.



«Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги нешуточные», — сказала Варвара Басанович агентству.



Вполне вероятно, что победители просто забыли проверить свои билеты, а может быть уехали на отдых и ещё не подозревают, что стали миллионерами.



Организаторы розыгрыша просят жителей Свердловской области проверить свои лотерейные билеты и, в случае если их билет стал выигрышным, связаться с организаторами.