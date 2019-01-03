В Краснотурьинске правоохранители задержали подозреваемого в убийстве молодой девушки

14:16 | 7.01.2019

Фото: karelfornia.ru

В Краснотурьинске задержан подозреваемый в убийстве 18-летней девушки. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.



Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, задержанный дал признательные показания, указал место, где было совершено убийство девушки, и место, куда он выкинул нож. В ходе осмотра места происшествия, нож был найден и изъят.



«Подозреваемый был установлен и задержан сыщиками уголовного розыска, в прямом смысле этого слова, «по горячи следам», – сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. – В настоящее время представители территориального ОВД проверяют его на причастность к иным ранее совершённым на территории города Краснотурьинска преступлениям».



Напомним, по предварительным данным следствия, вечером 3 января 2019 года девушка поехала на рейсовом автобусе из посёлка Рудничный в посёлок Воронцовка. Из автобуса девушка вышла на конечной остановке – и пропала. Ее тело было найдено днём 4 января в лесном массиве неподалеку от посёлка Воронцовка.