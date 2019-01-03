В Нижнем Тагиле в девятиэтажном доме в результате утечки газа мог произойти взрыв

Как сообщает портал Tagilcity.ru, 6 января в девятиэтажном доме на улице Юности, 41 в Нижнем Тагиле произошла утечка бытового газа.Жители дома, почувствовав запах газа, вызвали на место происшествия специалистов аварийной газовой службы, которые и обнаружили утечку. По мнению специалистов, мог произойти взрыв.При проветривании помещений жители дома столкнулись с проблемой, дело в том, что в подъезде открываются только два окна, об этом сообщили жильцы в группе «Инцидент Нижний Тагил». Как пишут подписчики группы, в этом доме совсем недавно была проверка газовой службы, тем не менее, нарушений обнаружено не было.На этот раз всё обошлось без последствий, неисправность газового оборудования была устранена.Если вы почувствовали сильный запах газа в подъезде или в подвале жилого дома следует выполнить следующие шаги для безопасности жильцов дома:• По телефону «04», или по единому телефону экстренных служб «112» следует вызвать аварийную службу газа. Помните, не следует осуществлять звонок из помещения в котором вы почувствовали запах газа.• Следует срочно организовать по возможности максимальное проветривание подъезда, подвала, иного помещения в котором вы почувствовали запах газа, открыв все возможные двери и окна.• Ни в коем случае не пользуйтесь электроприборами, телефоном, лифтом, не включайте и не выключайте свет и другие электроприборы в загазованном помещении.• Следует организовать охрану загазованной территории до прибытия вызванной бригады газовой службы.• Следует запретить вход людей в подъезды или подвалы, где чувствуется запах бытового газа.• До приезда бригады аварийной газовой службы следует организовать дежурство у входов, чтобы никто не вошёл в загазованное помещение.• По прибытии бригады аварийной службы газа следует действовать чётко по их указаниям.