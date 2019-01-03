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17:32 | 5.01.2019

Фото: 26.мвд.рф

Христиане поневоле: Рождество уральские полицейские и спасатели встретят в храмах Екатеринбурга

7 января около 300 полицейских и спасателей Екатеринбурга поневоле окажутся христианами. В Рождество им придётся круглосуточно дежурить в самых центральных храмах уральской столицы и в случае ЧП спасать прихожан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, накануне на всех объектах организовали учебные эвакуации и дополнительные противопожарные инструктажи. Обучение прошли около 2000 священнослужителей - в случае чрезвычайной ситуации они помогут прихожанам без паники покинуть здание.

Как правило, такой чрезвычайной ситуацией может стать мгновенное распространение открытого огня вследствие, например, случайно опрокинутого кандила (подставка для свечей). В целях защиты прихожан и священнослужителей в рождественскую ночь спасатели МЧС проверили пути эвакуации, средства пожаротушения и систему оповещения.

Спасатели напоминают, что главным источником опасности в храмах является открытый огонь, поэтому посетителям следует быть особенно внимательными при обращении со свечами и лампадами.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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