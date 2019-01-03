Школьница из Среднеуральска, поехавшая на Кремлевскую елку в Москву, умерла в хостеле

16:29 | 4.01.2019

12-ти летняя школьница из Среднеуральска, приехавшая на Кремлёвскую ёлку в Москву, умерла в хостеле на Старой Басманной улице в ночь на 4 января, сообщает «Московский комсомолец». По некоторым данным, причиной смерти стала наследственная болезнь.



Известно, что за несколько часов до смерти у девочки была сильная рвота. Юная пациентка к приезду врачей была в коме, а вскоре умерла. Со слов мамы, дочь страдала наследственным заболеванием, влияющим на развитие нервной системы.