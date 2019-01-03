Депутат гордумы Екатеринбурга лишился должности главного инженера в УКС. Он возглавил семейную компанию

16:00 | 4.01.2019

Депутат городской думы Екатеринбурга Олег Кагилев, ранее исполнявший обязанности начальника Управления капитального строительства Свердловской области и впоследствии отстраненный от должности в связи с коррупционным скандалом, вновь возглавил семейную компанию «Урал инжиниринг». В компании сменились и учредители – вместо Алексея Горбунова (ранее возглавлял другую компанию семьи Кагилевых – ООО ТД «Неокрил) 100% долей предприятия перешли Любови Кагилевой.



Кроме этого, Олег Кагилев лишился и должности главного инженера в УКС – на его место назначен Сергей Лукичев.



Напомним, что 19 декабря 2018 года УФАС по Свердловской области внесло ООО «Урал Инжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Все это время компания не сможет участвовать в госзакупках. Компания по контракту ценой в 331,4 млн с региональным Министерством природных ресурсов и экологии занималась благоустройством Шарташского лесопарка, но нарушила сроки, после чего ведомство написало заявление на подрядчика в антимонопольную службу.



24 декабря ООО «Урал Инжиниринг» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании решения УФАС незаконным. Одновременно предприятие ходатайствовало о принятии обеспечительных мер в виде запрета УФАС вносить в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «Урал Инжиниринг», об учредителе, лице, исполняющим функции единоличного исполнительного органа до вступления в законную силу решения по настоящему делу. В обоснование заявления компания ссылается на то, что непринятие обеспечительных мер может причинить ей значительный ущерб, однако суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства. Рассмотрение дела по существу назначено на 5 февраля.