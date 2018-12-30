В Екатеринбурге до конца недели будет тепло

11:14 | 3.01.2019

rutraveller.ru

В столице Урала до конца текущей недели сохранится относительно тёплая для января погода, об этом рассказали синоптики Уральского гидрометцентра.



В четверг, 3 января, ожидается -4…-6 градусов, без существенных осадков. В пятницу будет немного холоднее, столбики термометров могут опуститься до -8, без осадков. В субботу также до -8, ожидается небольшой снег.

