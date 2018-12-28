В Новоуральске задержали подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера-инвалида

18:00 | 2.01.2019

пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Новоуральске полиция задержала двух граждан – мужчину 1990 года рождения и женщину 1973 года рождения, - подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера – инвалида по зрению.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, нападение произошло 1 января. В полицию поступила информация, что в квартиру на улице Юбилейной под обманным предлогом проникли неизвестные, которые причинили пожилому мужчине телесные повреждения и похитили его имущество, в том числе банковскую карту и продукты питания.



Подозреваемые – ранее судимые не работающие граждане - задержаны. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям.