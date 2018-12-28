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16:34 | 1.01.2019

Фото: oblgazeta.ru

Новый год Свердловская область начнёт с государственного кредита

Новый 2019 год Свердловская область отметила в кредит. С самого начала года нашему региону придётся взять коммерческий кредит в размере порядка 5,5 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Кредит будет привлечён для частичного покрытия дефицита регионального бюджета. Контролировать выполнение постановления будет министерство финансов Свердловской области. Также для пополнения остатков средств на счете бюджета Свердловской области и покрытия временных кассовых разрывов будет привлечён федеральный кредит.

Добавим, на 1 октября государственный долг Свердловской области превышал 55 млрд рублей, сейчас же, первого января, он упал на 20 миллиардов. Отметим, потолок государственного долга, установленный областным законом о бюджете, не может превышать 81,4 миллиардов рублей.

Вместе с этим сокращается и дефицит бюджета. Так, в 2018 году он составлял 11 миллиардов рублей, в новом же году – 7,7 миллиардов рублей.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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