В новогоднюю ночь в Свердловской области с рельсов сошли 16 вагонов с углём: до нужных станций пассажиров будут довозить автобусы

Фото: VK, Документация для вагонников ОАО «РЖД»

И эта новогодняя ночь не обошлась без сюрпризов. В 4:40 утра в МЧС Свердловской области поступил срочный звонок: поезд с углём сошёл с рельсов между Екатеринбургом и Каменском-Уральским. Шестнадцать вагонов состава серьёзно повредили соседний путь. Теперь пассажирам других электричек придётся добираться до нужных станций на автобусах.Спасатели успокаивают: никто из членов экипажа не пострадал, угрозы экологической безопасности также нет.«Был нарушен габарит соседнего пути. Состав перевозил уголь, все обстоятельства уточняются», – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Из-за аварии в расписание поездов внесли изменения. Так, электропоезд, ехавший из Каменска-Уральского, а также скоростная электричка "Ласточка" направлены через станцию Богданович.Электропоезда №6601, №6603 Каменск-Уральский - Екатеринбург и №6602, №6604 Екатеринбург - Каменск-Уральский проследуют до станций Перебор и Марамзино, далее пассажиров доставят к месту назначения автобусами.