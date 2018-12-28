Сегодня ночью в Нижней Салде горела «ГАЗель»

10:49 | 30.12.2018

Фото: Алексей Кунилов, «Областная газета»

Сегодня, 30 декабря, в Нижней Салде на улице Энгельса ночью огнём был охвачен автомобиль «ГАЗель».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава. Огонь удалось потушить в течение двух минут.



В настоящее время выясняется причина возгорания. Информации о пострадавших нет.