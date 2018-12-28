Многодетная семья, которую под дулом пистолета выгнали из съёмной квартиры, нашла жильё

21:36 | 29.12.2018

Фото: URA.RU

Многодетная семья, которую хозяйка съёмной квартиры из жилья под дулом пистолета и с побоями, обрела новый угол. Приютить обездоленных решила екатеринбурженка, которая и сама когда-то оказывалась в бедственных условиях. Семье она предоставила комнату в бараке, доставшуюся от родных. В ней холодно, но беженцы рады – лишь бы не на улицу.



«Я сама в 12 лет осталась на улице, у меня четверо детей, и меня эта история очень задела», — объясняет екатеринбурженка, почему решила помочь.



Елена живет в одном из поселков под Екатеринбургом в благоустроенной квартире, но за ней осталась комната в бараке по соседству.



«Я даже никаких денег с них не прошу — пусть заезжают и живут, коммуналку только платят», — заявила агентству сердобольная женщина.



Некоторое время Андрей и Катя провели в кризисном центре (им помогли центры «Аистёнок», «Малахит» и православная служба милосердия). Переезд на новое место состоялся накануне.



«Комната, конечно, холодная, мы долго её протапливали, но это лучше, чем жить на улице», — говорят беженцы. Уральский родительский комитет помог семье с дровами.



Перевозить детей (те живут пока у бабушки с дедушкой) родители не планируют, ведь в сырости и холоде и заболеть недолго. Сейчас семья думает, как бы заработать денег и найти новое жильё. Только тогда Андрей и Катя решатся воссоединиться с многочисленными чадами.



«На Рождество я съезжу их навестить», — говорит мать.



Многодетную семью выгнали из квартиры в общежитии по улице Гастелло несколько дней назад. При этом о причинах насильного выселения жильцов не рассказывалось. По словам Екатерины, предварительно её избили, а выносит вещи постояльцам пришлось под дулом пистолета.