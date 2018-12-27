Одиннадцать из двадцати пассажиров автобуса, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга

14:16 | 29.12.2018

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в ДТП с маршрутным автобусом пострадали одиннадцать человек из двадцати находившихся в автобусе в момент происшествия, среди пострадавших четыре несовершеннолетних пассажира. К месту аварии выехали несколько нарядов ДПС и семь машин скорой помощи.



«Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 12:36 от бригады скорой помощи. На перекрестке улиц Ленина — Хохрякова микроавтобус врезался в светофор. В результате аварии пострадали одиннадцать человек, из них четверо несовершеннолетних, которые доставлены в различные больницы Екатеринбурга», — сказал Горелых.



По словам руководителя пресс-службы областного главка, за рулем автобуса находился уроженец Таджикистана 1965 года рождения.



«Водитель пояснил, что его подрезал черный внедорожник. Он вынужден был резко взять вправо, после чего врезался в светофор. Сейчас правдивость этих слов проверяют сотрудники полиции. Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено», — уточнил Горелых.