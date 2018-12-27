Под Макаровским мостом в Екатеринбурге появится водопроводный тоннель

Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал»

Под Макаровским мостом в Екатеринбурге продолжаются работы по прокладке нового водовода. Вода по нему будет поступать с западной фильтровальной станции в дома Железнодорожного и Кировского районов города.Как сообщили в пресс-службе муниципального «Водоканала», ранее водовод пролегал по дну Исети, сейчас же его решили разместить под землёй. Для прокладки трубы был выбран разработанный российскими специалистами метод микротоннелирования стальной трубой. Эта современная технология позволяет снизить стоимость работ, сократить технологические риски и сохранить естественный рельеф дна реки.«В процессе бурения в грунт затягивается стальная труба, которая станет футляром для нового полимерного водовода. Пустоты между футляром и водоводом будут заполнены специальной антикоррозийной смесью», - говорится в сообщении пресс-службы «Водоканала».Стоит отметить, что протяжённость подводного участка трубопровода составит 270 метров. В среднем за сутки комплекс проходит 11 метров. Закончить работы по прокладке тоннеля планируют 10 января 2019 года. Сразу после завершения этого этапа начнётся процесс прокладки полимерного водовода в стальном футляре и заполнение пустот антикоррозийным составом.