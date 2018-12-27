Екатеринбургская рублёвка замерзает без отопления, пока директор управляющей компании жарится в тёплых странах

00:04 | 29.12.2018

Фото: poselok-britanika.ru

Элитный коттеджный посёлок «Европа», расположенный в 30 км от Екатеринбурга, замерзает без отопления. Виной тому – отсутствие электричества. Большинство домов отапливаются газом, но из-за отсутствия света отказываются работать котлы, которые поставляют газ в жилые дома. Пока директор управляющей компании на югах, свердловская элита закупается свечами.



А виной всему авария на электросетях. Произошла она в Сысерти, но горькое послевкусие пришлось именно на «Европу». Ремонтники оперативно принялись чинить поломку, но вдруг что-то пошло не так.



«Когда все починили, МРСК подключила всех, в том числе и наш поселок, — рассказал житель „Европы“. — Но на входе выгорел кабель. Они сказали: „Ремонтируйте сами“. А у управляющей компании поселка нет ни денег, ни техники, ни специалистов».



По его словам, вечером в поселок завезли дизель-генератор, который проработал час и вышел из строя. Ночью привезли другой, но его мощности хватает лишь на несколько домов.



«На два часа дают свет на одной улице, потом на два часа — на другой улице», — говорит житель.



«Не переживайте за олигархов: только что пригнали второй генератор, — рассказал мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. — К сожалению, собственник управляющей компании Олег Калеман отсутствует, находясь где-то в теплых странах, но УК предоставила гарантийные письма, что компенсирует МРСК затраты на ремонт. Если будет совсем критическая ситуация, мы готовы разместить людей в спортзале школы: обогреем и накормим в столовой».



В ГУ МЧС по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позже.