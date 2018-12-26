В Екатеринбурге вынесен приговор строителю таунхаусов, пропавшему с деньгами заказчиков

16:04 | 28.12.2018

vnnews.ru

В Екатеринбурге к 10 годам в колонии общего режима приговорен предприниматель Андрей Рожков, который заключал с гражданами договоры на строительство малоэтажных домов, брал деньги, а затем исчезал.



«Рожков создавал видимость стройки: возводил коробки домов, производил заземление и водоотведение, однако ни один из проектов по договорам не был завершен и передан в эксплуатацию заказчика», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Общий размер ущерба оценивается более чем в 16 млн рублей. Рожков признан виновным по 24 эпизодам.



Отметим, что во время следствия «строитель» находился под подпиской о невыезде, но скрылся. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.



«Стоит отметить, что в октябре 2016 года оконченное расследование уголовного дела о многомиллионном и многоэпизодном мошенничестве в отношении предпринимателя следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу с неопровержимой доказательной базой было передано в районный суд для рассмотрения по существу. В сентябре 2017 года судебное производство в отношении обвиняемого было приостановлено в связи с его розыском. В декабре текущего года по ходатайству надзорного органа рассмотрение дела в суде было возобновлено, и вынесен заочный обвинительный приговор», - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.