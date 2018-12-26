«Настоящая зимняя сказка»: мэр Екатеринбурга проверил готовность ледового городка

Накануне, 27 декабря, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский лично проверил готовность ледового городка на площади 1905 года.«В целом, я считаю, получилось хорошо. Сейчас еще елки снежком присыплет, и получится настоящая зимняя сказка», – сказал мэр.Александр Высокинский дал указание организовать «стенки безопасности», чтобы дети случайно не выбежали на дорогу. Кроме того, глава города попросил обратить внимание на поддержание чистоты.Напомним, что в этом году впервые за долгое время ледовый городок украсили настоящие ели. Во время праздников на официальном портале Екатеринбурга будет проводиться опрос, какую елку жители хотят видеть в следующем году.Ледовый городок откроется сегодня, 28 декабря, в 17:00. В этом году он посвящен 140-летию со дня рождения Павла Бажова. На площади появился «бажовский лес» с живыми елями, а также ледовые скульптуры и горки, оформленные в стилистике сказов уральского писателя.В сам Новый год и в сочельник, 6 января, ледовый городок будет работать круглосуточно, в остальные дни – с 9:00 до 23:00.