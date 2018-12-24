Ольга Глацких уходит в отставку

Скандальная уральская чиновница, директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, «прославившаяся» заявлением, что «государство ничего не должно молодежи», написала заявление об увольнении по собственному желанию, об этом она сама сообщила через блогера Сергея Колясникова.Вот как Глацких прокомментировала свое решение:Напомним, ранее во время визита в Кировград Ольга Глацких заявила: «На сегодняшний день получилось так, что у молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать».Глацких временно отстранили от должности. Губернатор сделал ей выговор, после чего чиновница вернулась на работу. Ранее она сделала заявление, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию, так как «совесть и человеческий фактор не позволяют».