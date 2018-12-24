Новости дня
17:17 | 26.12.2018
Ольга Глацких уходит в отставку
Вот как Глацких прокомментировала свое решение:«Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня. Горжусь, что работала под его руководством, и очень благодарна ему за то, что он не "сдал" меня, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности.
После ухода с государственной службы я планирую и дальше приносить пользу нашей молодежи – но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего. Я говорила, что не брошу и не предам ребят – так и будет.
Я знаю, как становятся олимпийскими чемпионами, и уверена, что смогу помочь стать лидерами тем, кто понимает, что там, где приближается предел человеческих возможностей, в спорте или любой другой деятельности, рассчитывать можно только на себя, свои силы и свои способности. Подчеркиваю, что эта моя позиция никоим образом не касается вопросов социальных гарантий для наших граждан.
Уверена, что тот опыт, который я приобрела, помогая талантливым ребятам развивать их способности, будет востребован и при самостоятельном, уже без участия государства, осуществлении программ обучения и развития молодежи».
Напомним, ранее во время визита в Кировград Ольга Глацких заявила: «На сегодняшний день получилось так, что у молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать».
Глацких временно отстранили от должности. Губернатор сделал ей выговор, после чего чиновница вернулась на работу. Ранее она сделала заявление, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию, так как «совесть и человеческий фактор не позволяют».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:36 | 26.12.2018
Наркодиллера в Свердловской области на восемь лет лишили свободы
18:46 | 26.12.2018
Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Прикамье нацелена на снижение количества мест концентрации ДТП
18:43 | 26.12.2018
В Екатеринбурге 19-летний водитель сбил школьницу
18:27 | 26.12.2018
Глава Перми поручил организовать работу транспорта в новогоднюю ночь без перерывов
18:10 | 26.12.2018
Минэкономразвития РФ высоко оценил законы Пермского края
18:00 | 26.12.2018
На пермской эспланаде открылся ледовый каток
17:58 | 26.12.2018
Уральца признали виновным в хищении 47 млн рублей у банков
17:41 | 26.12.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку
17:33 | 26.12.2018
В Екатеринбурге у незрячего мужчины снова потребовали оплатить проезд собаки-поводыря
17:33 | 26.12.2018
В Перми проходит акция «Узнай о своих долгах»
17:17 | 26.12.2018
Ольга Глацких уходит в отставку
16:38 | 26.12.2018
Поздравить кота с Новым годом поможет смартфон
16:38 | 26.12.2018
В ЦПКиО появится памятник пельменю
16:26 | 26.12.2018
Шумков провел встречу с промышленниками: «Подходы к экономике и бизнесу в Курганской области будем менять»
16:20 | 26.12.2018
За год прикамцам вернули более 22 миллионов за ЖКУ
16:14 | 26.12.2018
В 2018 году в Пермском крае построили 7 новых детских садов более чем на 1000 мест
16:07 | 26.12.2018
На Урале перед судом предстанут мошенники, лишившие жилья 12 человек
15:58 | 26.12.2018
За три недели свердловчане сбили восемь лосей и косуль
15:55 | 26.12.2018
До конца года в Прикамье из аварийного жилья расселят 650 семей
15:52 | 26.12.2018
Под Нижним Тагилом браконьеры убили двух лосих
15:51 | 26.12.2018
Уголовное дело о беспределе в зауральском центре для наркозависимых «Ирис» передано в суд
15:25 | 26.12.2018
На базе УрФУ хотят создать научно-образовательный центр
15:12 | 26.12.2018
Парламент Курганской области принял бюджет во втором чтении
14:53 | 26.12.2018
Из девятиэтажки на улице Индустрии эвакуировали 19 человек
14:42 | 26.12.2018
Бывший сотрудник свердловской ИК-54 и несколько заключенных обвиняются в истязании
13:29 | 26.12.2018
Региональные операторы заявили о 100-процентной готовности к «мусорной реформе» в Свердловской области
13:11 | 26.12.2018
Евгений Куйвашев поздравил подчиненных с наступающим Новым годом
12:19 | 26.12.2018
40 участников из Пермского края вышли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России»
12:05 | 26.12.2018
На Совете представительных органов Пермского края обсудили муниципальные дороги и поддержку предпринимателей
12:00 | 26.12.2018
Евгений Куйвашев поручил обратить особое внимание на вывоз мусора в новогодние праздники
11:37 | 26.12.2018
На Урале задержана группа, подозреваемая в кражах иномарок на 25 млн рублей по лизингу
11:14 | 26.12.2018
Екатеринбуржца, избившего водителя скорой помощи, отправили в колонию строгого режима
11:10 | 26.12.2018
Департамент внутренней политики Свердловской области становится отдельным исполнительным органом государственной власти региона
11:00 | 26.12.2018
Жертву избили и подожгли: двух уральцев осудили за покушение на убийство
10:34 | 26.12.2018
В Екатеринбурге выявлены нарушения при строительстве ЖК «Клевер Парк»
09:54 | 26.12.2018
В Нижнем Тагиле у должника арестовали шиномонтажную мастерскую
01:09 | 26.12.2018
«МегаФон» и правительство Тюменской области договорились о совместном развитии цифровой экономики
00:14 | 26.12.2018
Родственникам больных на заметку: на Урале составлен рейтинг психбольниц и интернатов
22:12 | 25.12.2018
Участок земли на ВИЗе, предназначенный для строительства ЭКСПО-центра, отдают компании, которая строит жилые дома: подозрительно