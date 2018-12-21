Высотка, которая появится на пересечении самых центральных улиц Екатеринбурга, не будет небоскрёбом

20:58 | 25.12.2018

Фото: JustMedia

В Екатеринбурге всё-таки построят Opera Tower – высотку, которая расположится на пересечении самых центральных улиц города – Малышева и Красноармейской. Однако здание уже не будет считаться небоскрёбом, как это изначально планировалось. Об этом журналистам рассказал глава фирмы-застройщика «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.



Он предупредил: скорее всего, здание потеряет статус небоскрёба, поскольку на повестке последнего архитектурного совета – уменьшение высотности здания на 100 метров в целях безопасности. Точное решение будет принято на просмотре обновлённого эскизного проекта Opera Tower, который состоится 28 декабря.



Несмотря на то, что из-за таких мер здание рискует потерять привлекательный статус, оно не перестанет быть привлекательным для потенциальных жильцов.



Предполагается, что на пересечении Красноармейской и Малышева будет построено дорогое комфортное современное жилье, которое заинтересует молодёжь. На нижних этажах здания будут располагаться коммерческие площади для компаний сферы услуг. По словам Валерия Ананьева, как только будут согласованы все проектные документы, компания приступит к строительству высотки.



По предыдущему проекту Opera Tower должна была быть 42-этажным многофункциональным центром с гостиницей. В стилобате была запланирована гостиничная часть. Новый проект Opera Tower будет уже третьим по счету.



Проект МФЦ «Opera Tower» был заморожен на несколько лет из-за конфликта с инвестором, действовавшим в интересах УГМК. Но «Атомстройкомплекс» выкупил часть долгов кредиторов «АСК-Отель», после чего конфликт был исчерпан.